На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель снег. Водителей призывают быть осторожными

На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель идет снег, высота покрова достигает 15 сантиметров. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

По его данным, сотрудники ДЭУ № 9 и № 23 подсыпают трассы инертными материалами и очищают от снега. Для этого задействована вся необходимая техника.

«Призываем водителей иметь при себе цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу, не препятствовать выезду к местам пробок спецтехнике, предназначенной для разброса инертных противоскользящих материалов. Ни в коем случае не выезжать на перевальные участки с летней резиной, потому что на перевалах идет снег и образуется гололед. Все эти меры предосторожности помогут водителям избежать создания искусственных пробок и многочасового нахождения на перевалах во время пурги», — рассказали в ведомстве.