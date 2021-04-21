09:27
USD 84.80
EUR 102.34
RUB 1.12
Общество

На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель снег. Водителей призывают быть осторожными

На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель идет снег, высота покрова достигает 15 сантиметров. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

По его данным, сотрудники ДЭУ № 9 и № 23 подсыпают трассы инертными материалами и очищают от снега. Для этого задействована вся необходимая техника.

«Призываем водителей иметь при себе цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу, не препятствовать выезду к местам пробок спецтехнике, предназначенной для разброса инертных противоскользящих материалов. Ни в коем случае не выезжать на перевальные участки с летней резиной, потому что на перевалах идет снег и образуется гололед. Все эти меры предосторожности помогут водителям избежать создания искусственных пробок и многочасового нахождения на перевалах во время пурги», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190905/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель и Отмок временно ограничили движение
На горных перевалах много снега. Минтранс призывает водителей быть осторожными
Трасса Каракол — Энильчек закрыта до 1 апреля из-за снежных заносов
В Минтрансе предупредили водителей о возможных сходах лавин на перевалах страны
На дороге Бишкек — Ош пурга: ГУОБДД ввело ограничение на передвижение транспорта
Сильный снегопад на перевалах. Минтранс обратился к водителям
Много ДТП и длинные заторы. Ситуация на перевале Тоо-Ашуу сегодня ночью
Перевал Тонмурун открыт для проезда. Через него проходит дорога в Китай
Перевалы Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок открыли для проезда машин
Застрявшие на перевалах водители пожаловались на отсутствие помощи
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Не&nbsp;слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев Не слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за&nbsp;штурм дома Атамбаева Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за штурм дома Атамбаева
Бизнес
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Покупайте в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль или смартфон! Покупайте в O!Store и получите шанс выиграть автомобиль или смартфон!
21 апреля, среда
09:26
Суперлига по футболу приостановлена. Английские клубы ушли из-за давления Суперлига по футболу приостановлена. Английские клубы у...
09:19
На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель снег. Водителей призывают быть осторожными
09:17
Итоги референдума. При пересчете голосов данные УИК подтвердились
09:15
В городе Ош женщине, убившей мужа арматурой, отказали в отсрочке наказания
09:10
Житель Люксембурга пнул ребенка возле магазина. Подозреваемого задержали