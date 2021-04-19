Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал о розовом пакете

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

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В ходе заседания был допрошен экс-замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев.

Он рассказал, что после бывшего министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева в переговоры вступил Курсан Асанов. Когда замглавы МВД вышел из дома Алмазбека Атамбаева, в его руках был розово-черный пакет. Вместе с ним из дома вышли сам бывший президент, его телохранитель Канат Сагымбаев, Кундуз Жолдубаева и экс-глава Девятой службы ГКНБ Санжар Эркинбаев.

«Я был на улице. Как разговаривал с Атамбаевым Курсан Асанов, не в курсе. Мы боялись, что его тоже возьмут в заложники, поэтому он пошел на переговоры с Эркинбаевым. Когда он вышел, я спросил, что за пакет. Курсан Асанов не ответил. Что было внутри этого пакета, тоже не знаю. Не могу также сказать, кто осматривал пакет, поскольку остался уводить личный состав», — сказал Алмаз Орозалиев.

На вопрос прокурора о том, уполномачивал ли кто-то Курсана Асанова вести переговоры сначала с Равшаном Джеенбековым, а затем с Алмазбеком Атамбаевым, свидетель ответил отрицательно.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Позже был задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.