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Общество

Выделение жилья и участков. С какими вопросами обращаются в мэрию бишкекчане

С начала года в единое окно столичного муниципалитета поступило 1 тысяча 478 письменных обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, все обращения поставлены на контроль, 1 тысяча 314 из них исполнены, 164 находятся на стадии рассмотрения.

В муниципалитете назвали вопросы, по которым больше всего обращались бишкекчане:

  • выделение жилья и земельных участков — 15,5 процента;
  • материальная помощь — 9,4 процента;
  • благоустройство жилмассивов — 8,2 процента;
  • земельные споры — 5,5 процента;
  • транспортная сфера — 4,5 процента;
  • строительство и ремонт дорог — 4,1 процента;
  • ЖКХ — 3,9 процента.

Около тысячи горожан получили устные консультации, кроме того, мэром, его заместителями, руководителем аппарата приняты более 1 тысячи 150 бишкекчан.

«Традиционно любой вопрос или жалобу принимаем по номерам: 1840, 1850, 0312591802, а фото- и видеофакты просим направлять на основной WhatsApp-канал мэрии 0554182185», — добавили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190678/
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