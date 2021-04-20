Выделение жилья и участков. С какими вопросами обращаются в мэрию бишкекчане

С начала года в единое окно столичного муниципалитета поступило 1 тысяча 478 письменных обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, все обращения поставлены на контроль, 1 тысяча 314 из них исполнены, 164 находятся на стадии рассмотрения.

В муниципалитете назвали вопросы, по которым больше всего обращались бишкекчане:

выделение жилья и земельных участков — 15,5 процента;

материальная помощь — 9,4 процента;

благоустройство жилмассивов — 8,2 процента;

земельные споры — 5,5 процента;

транспортная сфера — 4,5 процента;

строительство и ремонт дорог — 4,1 процента;

ЖКХ — 3,9 процента.

Около тысячи горожан получили устные консультации, кроме того, мэром, его заместителями, руководителем аппарата приняты более 1 тысячи 150 бишкекчан.

«Традиционно любой вопрос или жалобу принимаем по номерам: 1840, 1850, 0312591802, а фото- и видеофакты просим направлять на основной WhatsApp-канал мэрии 0554182185», — добавили в муниципалитете.