Аллея журналистов в Парке здоровья. Представители СМИ посадили деревья в Бишкеке

В Парке здоровья в Бишкеке теперь есть «Аллея журналистов». Представители СМИ и пресс-служб посадили деревья вдоль беговой дорожки.

Журналисты высадили саженцы липы. В мероприятии участвовали представители Кактус.media, «Говори ТВ», 24.kg и другие журналисты, пресс-служб.

Как пояснила глава муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева, в парке каждой организации могут выделить участок для посадки деревьев. «Подскажем, какие выбрать саженцы и в какое время лучше посадить. В это время лучше сажать березу или липу, они хорошо приживаются», — добавила она.

В парке еще не налажена система ирригации, однако глава МП заверила, что сотрудники предприятия будут поливать молодые саженцы.