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Общество

Кыргызстанцы участвуют в фестивале детского циркового искусства в Ташкенте

В Ташкенте 15-17 апреля впервые пройдет Международный фестиваль детского циркового искусства «Шелковый путь», посвященный Всемирному дню цирка. Об этом 24.kg сообщил один из организаторов.

По его информации, за победу будут бороться артисты в возрасте от 7 до 16 лет из шести стран. Конкурсанты из Узбекистана, Китая, Казахстана и Кыргызстана выступят на арене цирка в очном формате, а артисты из России и Украины выступят онлайн.

На фестиваль отобрали 17 групповых и индивидуальных номеров в различных жанрах.

Оценивать выступления молодых артистов будет компетентное жюри.

17 апреля состоится гала-концерт с участием звезд эстрады и церемония награждения участников и призеров конкурса.

Ожидается, что первый международный фестиваль молодежного циркового искусства позволит укрепить международные творческие связи между коллективами и исполнителями, послужит взаимообогащению в области культуры и искусства. Еще одна цель мероприятия — поиск талантливой молодежи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190008/
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