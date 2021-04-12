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Общество

Заместители министра здравоохранения получили квартиры. Но отказались от них

Заместители министра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов и Жалалидин Рахматуллаев получили квартиры от государства. Информацию об этом 24.kg подтвердил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, квартиры находятся в плачевном состоянии, в них нужно делать капитальный ремонт.

Поэтому оба чиновника отказались от жилья в пользу медиков, которые своими силами могут отремонтировать помещения.

«Можно сказать, что там только коробка и больше нет ничего. Крыша течет, нужно делать капремонт, который обойдется в более чем $5 тысяч. Один мой заместитель приехал работать сюда из Кадамджая, живет у родственников. Но он сразу мне позвонил и сказал, что отказывается от жилья, и предлагает передать его любому медику, который сможет отремонтировать своими силами. Будем искать таких медиков. Если журналисты хотят, могут приехать и посмотреть на состояние квартир», — рассказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее сообщалось, что две сотрудницы Минздравсоцразвития Мира Тургунбаева и Жазгуль Калмырзаева получили ключи от служебных квартир. Ключи вручил Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, что новых замов Улук-Бека Бектурганова и Жалалидина Рахматуллаева представили коллективу Минздрава 26 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189847/
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