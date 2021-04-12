День космонавтики. Памятник Юрию Гагарину установили возле школы № 25

Во дворе столичной школы № 25 установили памятник летчику-космонавту Юрию Гагарину.

Образовательному учреждению монумент подарил благотворительный фонд «Диалог культур — Единый мир» с международным общественным фондом «Саябай манасчи».

«К 60-летию полета человека в космос наш фонд установил памятники почти в 70 местах 35 стран. Конечно, речь идет не только о Гагарине как о человеке, речь идет о нем как о символе выхода человечества в космос. Мы очень рады, что бюст установили в школе, так как это позволит ее ученикам поднимать глаза вверх и мечтать о небе», — рассказал представитель фонда «Диалог культур — Единый мир» Владимир Марусич.

Вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева рассказала, что муниципалитет предложил присвоить школе № 25 имя Юрия Гагарина. «Сегодня обсуждали этот вопрос. Мы внесли предложение, а депутаты БГК должны рассмотреть на сессии», — сказала она.

В мероприятии принимали участие и школьники. Дети нарисовали картины, посвященные Дню космонавтики.