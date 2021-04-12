08:23
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Общество

Вниманию водителей: в Бооме проводится спуск камней, дорогу частично перекроют

Государственное предприятие «НК «Кыргыз темир жолу» информирует, что в Боомском ущелье начинается спуск камней на отдельных участках.

Уточняется, что в соответствии с мероприятиями по обеспечению безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта на участке автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт с 12 по 16 апреля на 3885-м километре Джиль-Арык — РЗД 148 (117-й километр дороги), 3886-м километре Джиль-Арык — РЗД 148 (118-й километр дороги) будут производиться работы по спуску опасных камней.

Работы проводятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД с 9.00 до 15.00.

Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе.

Водителей просят заранее планировать маршрут передвижения на автотранспорте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189695/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Автодорогу Бишкек — Торугарт в Боомском ущелье закроют
Автодорогу Бишкек — Торугарт в Боомском ущелье вновь закроют
В Боомском ущелье из-за плохой погоды возможны камнепады
Боом капчыгайында таш кулады
Участок автодороги Бишкек — Торугарт будут периодически перекрывать
В Боомском ущелье закроют одну полосу движения из-за ремонта защитной стены
«Скорая» в Бооме. За неделю к медикам обратилось 50 человек
Проезд по Боомскому ущелью будут временно перекрывать в течение недели
Из-за спуска камней ограничат движение в Боомском ущелье
На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт проведут принудительный камнепад
Популярные новости
Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту &laquo;не&nbsp;открывать черный ящик&raquo; Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту «не открывать черный ящик»
Как Бишкек готовится к&nbsp;третьей волне COVID-19, рассказали в&nbsp;горздраве Как Бишкек готовится к третьей волне COVID-19, рассказали в горздраве
Почему копия паспорта может стать оружием в&nbsp;руках мошенников Почему копия паспорта может стать оружием в руках мошенников
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова
Бизнес
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
12 апреля, понедельник
08:20
Итоги выборов. Расклад сил в Бишкекском городском кенеше остается прежним Итоги выборов. Расклад сил в Бишкекском городском кенеш...
08:16
Итоги выборов. В Ошский горкенеш проходят четыре партии
08:10
Итоги выборов. Предварительный состав БГК и Ошского горкенеша
08:01
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
07:52
Вниманию водителей: в Бооме проводится спуск камней, дорогу частично перекроют