Вниманию водителей: в Бооме проводится спуск камней, дорогу частично перекроют

Государственное предприятие «НК «Кыргыз темир жолу» информирует, что в Боомском ущелье начинается спуск камней на отдельных участках.

Уточняется, что в соответствии с мероприятиями по обеспечению безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта на участке автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт с 12 по 16 апреля на 3885-м километре Джиль-Арык — РЗД 148 (117-й километр дороги), 3886-м километре Джиль-Арык — РЗД 148 (118-й километр дороги) будут производиться работы по спуску опасных камней.

Работы проводятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД с 9.00 до 15.00.

Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе.

Водителей просят заранее планировать маршрут передвижения на автотранспорте.