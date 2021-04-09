За сутки от COVID-19 вакцинируют до 700 кыргызстанцев

В последние дни за сутки от COVID-19 вакцинируют до 600-700 кыргызстанцев. Об этом 24.kg сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, на сегодня привили 1 тысячу 279 человек.

К кампании подключаются районы Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Джалал-Абадской областей. «В Таласскую область вакцину отправили только вчера, там прививать начнут с понедельника. Из-за погоды (был закрыт перевал) мы не могли рисковать и отправить препарат раньше», — сказала Гульбара Ишенапысова.

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«Мы панировали завершить первую фазу к 15 апреля там, где кампания началась изначально. Думаю, до 20-25 апреля уложимся. Каждый прививочный пункт в день должен вакцинировать по 60 человек. Эпидситуация осложнилась, поэтому важно не гнаться за количеством. Нам нужно качество. Чтобы проводили тщательный осмотр и опрос, не жалели времени на прививающихся. Интерес и желание у граждан вакцинироваться есть. Спешить некуда. Срок годности вакцины три года», — отметила глава РЦИ.

Напомним, кампания по вакцинации от коронавируса стартовала 29 марта. Однако 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек.