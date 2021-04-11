Как не ошибиться с выбором профессии

Совсем скоро выпускникам школ предстоит поступление в высшие учебные заведения. Несомненно, кто-то уже определился с желаемым направлением, а кто-то все еще в раздумьях. Выбрать профессию в 16-17 лет нелегко. Чем руководствоваться, чтобы потом не пожалеть? Советы для абитуриентов гендиректора ОсОО HappyJob Бурулкан Молдобековой выслушало 24.kg.

1 Когда нужно задуматься о выборе профессии? В старших классах школы. Обычно дети начинают серьезно интересоваться миром профессий и осознанно задумываться о выборе подходящего для них направления в 14-15 лет, когда переходят или оканчивают 9-й класс.

2 Какие главные шаги по выбору будущей специальности? 1. Определить круг интересов подростка и какая из профессиональных областей деятельности его увлекает. Бизнес или искусство, наука или техника, IT-технологии или медицина, профессии, связанные с коммуникациями или с риском (спасатели МЧС, военные). 2. Изучить наиболее актуальные направления на данный момент и поискать в интернете прогноз по конкретно выбранной профессии на 5-7 лет, не потеряет ли она актуальность к моменту завершения обучения в вузе. В век информационных технологий многие профессии постепенно начнут исчезать, а некоторые уже исчезли. Иногда рынок труда может быть перенасыщен специалистами престижных и популярных направлений. 3. Оценить, нравятся ли школьнику предметы, важные для выбранной им профессии. Например, школьник хочет стать врачом, но не любит химию и биологию, или у него очень низкая успеваемость по этим предметам. В этом случае мы рекомендуем дополнительно позаниматься ими либо вообще отказаться от выбранной профессии врача и посмотреть другие варианты. К счастью, каждому человеку одновременно может подходить сразу несколько профессий.

3 Как не ошибиться с выбором? Идеальных решений, к сожалению, пока не существует. Даже если подростку подходит выбранная профессия, но он не проявляет стараний и усердия в учебном процессе в университете, то стать успешным не получится. Особенно это относится к инженерно-техническим, производственно-технологическим и естественнонаучным направлениям. Чтобы не ошибиться с выбором, можно посмотреть на профессию изнутри. Например, записаться на различные курсы, кружки, посетить предприятие или компанию по выбранной профессии, пообщаться со специалистами. Для тех, кто выбирает IT-специальности, я настоятельно рекомендую записаться на курсы. Сейчас мир IT разнообразен и не умещается в одну профессию, есть программисты и веб-дизайнеры, специалисты Big Data и архитекторы программного обеспечения, системные аналитики и администраторы баз данных, разработчики мобильных приложений и тестировщики ПО. Этот список можно продолжать...

4 Нужно ли учитывать свои способности и возможности или достаточно одного желания, детской мечты стать кем-то (врачом, юристом, летчиком)? Иногда способности и возможности человека очень хорошо встраиваются в детскую мечту о будущей профессии. И это замечательно. Такие дети обычно не испытывают потребности в профориентации и могут обратиться к нам только, чтобы подтвердить сделанный ими в детстве выбор. Если же по результатам тестирования этого не происходит, всегда можно подобрать смежные профессии, очень близкие к мечте. С другой стороны, нет ничего невозможного. Если человек действительно чего-то хочет, упорно занимается и делает верные шаги по направлению к своей цели, то он вполне может ее достигнуть, несмотря на все препятствия. В последние годы в нашей стране активно развивается профориентационное тестирование и консультирование, которое как раз и позволяет независимым взглядом оценить интересы, способности и личностные качества школьников.

5 Почему нельзя выбирать будущую специальность по настоянию родителей, «за компанию» с друзьями или просто из-за низкого конкурса? Большинство родителей правильно чувствуют своего ребенка, адекватно оценивают качества его характера, уровень способностей и интуитивно верно выбирают профессиональные области, в которых он сможет стать успешным. Проблема для родителей заключается в другом. В 21 веке мир профессий стремительно меняется, и зачастую родителям бывает сложно сориентироваться в названиях новых профессий и помочь ребенку с выбором. Но вот делать выбор «за компанию» с друзьями я бы не советовала. Ведь каждый человек уникален, не похож на другого. Та профессия, которая идеально подойдет одному, может категорически не подходить другому.

6 Где и как узнать о профессиях, которые будут востребованы через 4-5 лет (когда нынешний абитуриент получит диплом)? Одним из наших любимых источников является «Атлас новых профессий», проект Агентства стратегических инициатив и Московской школы управления СКОЛКОВО «Форсайт компетенций — 2030». Российский рынок труда очень близок к нашему рынку.

7 Куда вы советуете поступать абитуриентам сегодня? Какие отрасли наиболее перспективные? Выбор профессии — это индивидуальное дело, и будет неправильным советовать какое-либо одно направление/отрасль для всех. Одно могу сказать: любая профессия сегодня требует уже даже не базовых, а профессионально-пользовательских компьютерных навыков. Более конкурентоспособным и успешным будет тот специалист, у которого помимо профессиональных будут и компьютерные навыки. Если говорить о перспективных и неперспективных отраслях, то многое зависит от экономики страны. Кыргызстан — аграрная страна, есть большой потенциал в выращивании сельхозкультур, в животноводчестве, переработке пищевых продуктов. Также у нас развито швейное производство, постепенно развивается горнодобывающая отрасль, строительство. Каждый абитуриент может найти для себя свою профессию в Кыргызстане.

8 Стоит ли проходить какие-то тесты перед поступлением в вуз? Профориентационные тесты рекомендую тем, кто еще не уверен в своем выборе профессии. Однако не стоит полагаться на любые тесты, которые найдете в интернете: квалифицированные вопросники — это серьезная научно-практическая работа специалистов и психологов в этой области. Они постоянно перепроверяются на достоверность, актуализируются, обновляется банк профессий.

9 Что делать, если понял: выбранное дело не твое? Стоит ли сначала получить диплом, а потом поменять направление? Здесь нет однозначного ответа. К нам обращаются такие студенты, правда, нечасто. По возможности мы стараемся понять причины и подобрать максимально смежную профессию с учетом результатов тестирования, чтобы студент не потерял уже проведенное время обучения в вузе и затраченные финансовые ресурсы. К примеру, студентка отучилась три года в медицинском и поняла — это не ее призвание, зато работа психолога оказалась наиболее интересной для нее смежной профессией.