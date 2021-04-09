Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, выставки, концерты

Театры

10 апреля. Комедия «Дура & дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

10 апреля. Спектакль «Принцесса Турандот»

Фабула пьесы восходит к очень древнему фольклорному мотиву (три загадки, которые нужно разгадать под страхом смертной казни).

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

11 апреля. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

10 апреля. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

10-11 апреля. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8-21 апреля. Выставка «Дебют»

Представлены акварели искусствоведа Гульчахры Токтосуновой. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

31 марта — 15 апреля. Персональная выставка Жыргала Матураимова

Ценители его творчества часто отмечают в работах искренность, правдивость, трогающую за душу исповедальность, а также яркие, необычные композиционные решения.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6-17 апреля. Выставка «Вдохновленные солнцем»

Выставка двух художников — Рината Ханафеева и Каныбека Тойчиева. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 10.00-17.00.

Концерты, фестивали

10 апреля. Квартирник

Гостей ждет вечер акустической музыки.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

10 апреля — 9 мая. Театрально-цирковое шоу «Красавица и чудовище»

В программе воздушные гимнасты, акробаты на вертикальных мачтах и подкидных досках, виртуозные жонглеры, веселые клоуны, персонажи Disney. Гости — шоу-балет «Астория» и финалист Central Asia’s Got Talent Галымжан Ауесбай (Казахстан).

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

11 апреля. Симфоническая поэма для чтеца и оркестра «Сотворение мира»

Семичастная космогония на тексты Торы современного израильского композитора Баруха Берлинера в исполнении Кыргызского государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова. В концерте примет участие дирижер Михаил Кирхгофф (Россия).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

11 апреля. Концерт группы «Соленые орешки»

Джаз-коллектив «Соленые орешки» — музыканты, которые представляли нашу страну по всему миру.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Мастер-классы, лекции

10 апреля. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

10 апреля. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс проведет художник Кадыр Беков. В стоимость включены материалы. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (проспект Манаса), 12.00.

11 апреля. Мастер-класс «Курак»

Мастер-класс по кыргызскому кураку — прекрасное начало для знакомства с традиционным искусством предков.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

Для детей

10 апреля. Сказка «Пеппи Длинныйчулок» Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00. 11 апреля. Мастер-класс «Роспись чехлов на телефон» Дети создадут эскиз и раскрасят свой прозрачный чехол акриловыми красками. Регистрация по телефону 0706300051. Кофейня «Три комнаты», 12.00. 11 апреля. Просмотр познавательного фильма Зрители изучат планеты Солнечной системы на вояджере — самом быстром космическом аппарате. Их ждет погружение в удивительное исследование дальних планет Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, а также их спутников. Регистрация по ссылке. ololoErkindik, 15.00, 17.00. 11 апреля. Творческий мастер-класс Детишки сделают открытки pop up. После мастер-класса малышей ждут традиционное чаепитие и кукольный театр. Регистрация по телефону 0555827028. Cave Coffee, 12.00. 11 апреля. Творческий мастер-класс Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. Запись по телефону 0550551293. «Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.

11 апреля. Сказка «Белоснежка и семь гномов»

Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

11 апреля. Спектакли «Теремок» и «Бардыгын билгим келет»

«Теремок» — сценическая композиция по одноименной сказке Самуила Маршака.

«Бардыгын билгим келет» («Хочу все знать») — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно, хочется все узнать и понять, и они расспрашивают обо всем взрослых. По мотивам сказки Редьярда Киплинга о любопытном слоненке.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.