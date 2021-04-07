8 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — улицы Малдыбаева, 46, Токтоналиева, 8;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Лермонтова, Фрунзе, Целиноградской;
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Джантошева, Матросова, переулок Елецкий;
- 9.30-19.00 — 5-й микрорайон, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17-19;
- 11.00-14.00 — 6-й микрорайон, 2/1, 2/2.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-17.00 — села Ленинское (улицы Юбилейная, Алма-Атинская, Интернациональная, Набережная, Заречная, Восточная, Виноградная, переулок Северный, Малая ГЭС), Луговое (улицы Мирная, Новостройка, Сыдыгалиева, Алма-Атинская, Луговая, Первомайский тупик), Гроздь (улицы Гроздинская, Садовая, Верхняя Ат-Башы, Пятилетка, Мелиораторов, Заводская), Берлик (улица Новая), Каирма (улицы Каирминская, Актюбинская), Аламедин (улица Алма-Атинская, 404-418), Кок-Жар (улицы Нурманбетова, Табылды у А.), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет у. А., Новостройка, Исмаилова);
- 9.00-13.00 — села Мраморное, Керниш (улица Спутник);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кун-Туу (улицы Молдосан, Школьная Сейдесенбаева, Исмаила, 60 лет Киргизии, Спортивная, Осмоналы, Правды, Иманалиева, тупики Южный, Момунжанова, переулок Западный), Джал (улицы Сатке, Сельсоветская, Интернациональная, Бакен-Ата, Асанбаева), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская), Новопавловка (улица Ак-Ордо), Манас (улицы Пионерская, Широкая, Тупиковая, Комсомольская, Зеленая, Западная), Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-интернат, Аэродромная, Коммунистическая, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Чуйская, Первомайская, Зеленая, Трудовая, Октябрьская, Западная, Восточная, переулок Зеленый), Мирный, Степное, хутор Толтак;
- 9.30-17.00 — села Арал (улица Картамбаева), Сокулук (улицы Иссык-Кульская, Октябрьская, Садовая, Калинина, Полярная);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Центральная, Ленина), Петровка (улица Озерная), Бала-Айылчы (улица Гагарина), Кепер-Арык (улица Украинская), Сретенка (улицы Комсомольская, Калинина);
- 8.00-13.00 — села Садовое (улицы Восточная, Токтогула, район, ограниченный улицами Ленина, Украинской, Советскнй, БЧК);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Первомайская, Октябрьская, Калинина, Алишера Навои, Верхняя, Подгорная), Кюрпюльдек;
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Степное, Ийри-Суу (улица Восточная), город Кара-Балта (улицы Агрономическая, Первомайская, Космическая, Свердлова, Жданова);
- 13.00-17.00 — села Алексеевка (улицы Лермонтова, Гречко);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (район, ограниченной улицами Ленина, Чкалова, РТС до Центральной, от улицы Панфилова до улицы Ленинградской, от Токтогула до Чкаловой), села Люксембург (улицы Строительная, Железнодорожная, Калинина, Ваккера), Туз (улицы Жунушева, Дербишева);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Эпкин, Ивановка;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Алга (улица Алга), Шамшы (улица Школьная).
3Ошская область
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8.00-17.00 — села Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Керме-Тоо, сельские управы Кыргыз-Ата, Исанов, Кенеш, Зулпуев, Кек-Бел, Папан, город Ош (улицы Касымбекова, Салиевой, Раззакова, Наримана).
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Кувасай, Суукана, Кагановича, Сулайманабад, Космодемьянская, Фрунзе, Механизаторская, Корчагина, Крупской, Дружбы народов, Свердлова, 9-й пятилетки, 61-й разъезд).