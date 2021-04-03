16:14
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Большинство читателей 24.kg против введения карантина

Число заразившихся коронавирусом вновь растет. Несколько недель подряд отмечается и рост смертности от вируса. Во многих странах вновь введены ограничения.

Читайте по теме
В Бишкеке растет число случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Кыргызстане также наблюдается рост заболеваемости. Накануне выявлено еще 162 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

В столице введены некоторые ограничения — закрыты детские площадки. Большая часть школьников продолжает оставаться на дистанционном обучении.

Поднимается и вопрос о введении карантина.

24.kg провело опрос среди читателей: считают ли они, что в Кыргызстане или отдельных городах и районах необходимо вводить карантин? В нем приняли участие 1 тысяча 550 человек.

Больше половины читателей — 59 процентов, или 923 человека, выступили против введения локдауна. 627 проголосовавших, то есть 40 процентов, — за карантин.

— скриншот
Фото — скриншот. Результаты опроса

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188657/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле туристок выселяют из-за положительного ПЦР-теста
Для зараженных COVID-19 свободны 111 коек в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь медработников
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 311 человек, 138 — в тяжелом состоянии
COVID-19. СИЗ на 12 миллионов сомов передал Кыргызстану ЮНИСЕФ
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека. Всего — 1 502
В Кыргызстане выявили 142 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 88 842
Смерть сотрудника МИД. Временно отстранены от работы директор НЦОМиД и главврач
Смерть сотрудника МИД. Посольство КНР осуждает распространение фейка
Смерть сотрудника МИД. Елена Баялинова призывает дождаться официального вывода
Популярные новости
Ухудшение эпидемиологической ситуации: &laquo;Манас&raquo; отменяет некоторые авиарейсы Ухудшение эпидемиологической ситуации: «Манас» отменяет некоторые авиарейсы
Окончательно.&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;школы Бишкека вернутся не&nbsp;все ученики Окончательно. 1 апреля в школы Бишкека вернутся не все ученики
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено) COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
Дело Курсана Асанова. Свидетель об&nbsp;оружии в&nbsp;доме Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Дело Курсана Асанова. Свидетель об оружии в доме Атамбаева в Кой-Таше
Бизнес
&laquo;Наша крыша&nbsp;&mdash; закон&raquo;. В&nbsp;компании &laquo;Акчамат&raquo; опровергают информацию о&nbsp;нарушениях «Наша крыша — закон». В компании «Акчамат» опровергают информацию о нарушениях
Где смотреть лучшие матчи по&nbsp;футболу в&nbsp;прямом эфире? Где смотреть лучшие матчи по футболу в прямом эфире?
Оплачивайте регистрацию на&nbsp;ОРТ онлайн в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Оплачивайте регистрацию на ОРТ онлайн в приложении «Мой О!»
Скандал в&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo;. Что говорят о&nbsp;руководстве простые сотрудники Скандал в «Кыргыз темир жолу». Что говорят о руководстве простые сотрудники
3 апреля, суббота
16:07
Спикер парламента Южной Кореи с официальным визитом прибыл в Кыргызстан Спикер парламента Южной Кореи с официальным визитом при...
16:00
COVID-19. Большинство читателей 24.kg против введения карантина
15:47
CASA-1000. Началось строительство опоры высоковольтной линии электропередачи
15:33
Ввести ответственность за помехи для работы бизнеса предлагают в МДС
15:31
Автобусная компания не выполняет обязательства перед мэрией. Есть крупный долг