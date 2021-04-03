COVID-19. Большинство читателей 24.kg против введения карантина

Число заразившихся коронавирусом вновь растет. Несколько недель подряд отмечается и рост смертности от вируса. Во многих странах вновь введены ограничения.

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В Кыргызстане также наблюдается рост заболеваемости. Накануне выявлено еще 162 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

В столице введены некоторые ограничения — закрыты детские площадки. Большая часть школьников продолжает оставаться на дистанционном обучении.

Поднимается и вопрос о введении карантина.

24.kg провело опрос среди читателей: считают ли они, что в Кыргызстане или отдельных городах и районах необходимо вводить карантин? В нем приняли участие 1 тысяча 550 человек.

Больше половины читателей — 59 процентов, или 923 человека, выступили против введения локдауна. 627 проголосовавших, то есть 40 процентов, — за карантин.