Мэрия Бишкека пригласила горожан на велопробег

В Бишкеке пройдет первый в этом году велопробег. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, он состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало — в 10.00 c северной стороны нового парка «Адинай» (улица Гшлиессера). Далее колонна поедет вверх по проспекту Чингиза Айтматова до улицы Масалиева, оттуда до перекрестка улиц Токомбаева и Нуркамал Жетикашкаевой, после чего вернется к парку по улице Токтоналиева.

Длина кольцевого маршрута составляет 10 километров.

«Для безопасности горожан внутри велоколонны будет соблюдена дистанция 1,5-2 метра, велосипедистов будут сопровождать три машины ГУОБДД и две кареты скорой медицинской помощи. На месте будут дежурить около 20 сотрудников УПСМ», — отметили в муниципалитете.

Проезжая часть по маршруту велопробега будет частично ограничена для движения автотранспорта, дорога откроется сразу же после проезда велоколонны.

В мэрии добавили, что велосипедисты обязательно должны быть в шлемах и других средствах защиты, без них выезд на проезжую часть запрещен.