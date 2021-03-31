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Общество

Мэрия Бишкека пригласила горожан на велопробег

В Бишкеке пройдет первый в этом году велопробег. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, он состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало — в 10.00 c северной стороны нового парка «Адинай» (улица Гшлиессера). Далее колонна поедет вверх по проспекту Чингиза Айтматова до улицы Масалиева, оттуда до перекрестка улиц Токомбаева и Нуркамал Жетикашкаевой, после чего вернется к парку по улице Токтоналиева.

Длина кольцевого маршрута составляет 10 километров.

«Для безопасности горожан внутри велоколонны будет соблюдена дистанция 1,5-2 метра, велосипедистов будут сопровождать три машины ГУОБДД и две кареты скорой медицинской помощи. На месте будут дежурить около 20 сотрудников УПСМ», — отметили в муниципалитете.

Проезжая часть по маршруту велопробега будет частично ограничена для движения автотранспорта, дорога откроется сразу же после проезда велоколонны.

В мэрии добавили, что велосипедисты обязательно должны быть в шлемах и других средствах защиты, без них выезд на проезжую часть запрещен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188291/
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