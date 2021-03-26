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Общество

В жилом массиве «Ак-Ордо» построят школу

В жилом массиве «Ак-Ордо» построят школу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, новая общеобразовательная организация рассчитана на 750 учеников в одну смену — это 23 класса. 

«Это будет трехэтажное здание, состоящая из трех блоков: учебный корпус, спортивный и актовый залы», — отметили в мэрии.

Тендер пройдет по линии общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС). Первичная сметная стоимость строительства составила 195 миллионов 959 тысяч 79 сомов. Источник финансирования — городской бюджет.

Ранее в мэрии сообщили, что новую школу построят в жилмассиве «Алтын-Ордо» (на 480 мест), а в жилмассиве «Дордой» — новый детский сад (на 140 мест). Кроме того, в жилмассивах «Келечек» и «Арча-Бешик» продолжают строить детсады.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187654/
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