В жилом массиве «Ак-Ордо» построят школу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, новая общеобразовательная организация рассчитана на 750 учеников в одну смену — это 23 класса.

«Это будет трехэтажное здание, состоящая из трех блоков: учебный корпус, спортивный и актовый залы», — отметили в мэрии.

Тендер пройдет по линии общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС). Первичная сметная стоимость строительства составила 195 миллионов 959 тысяч 79 сомов. Источник финансирования — городской бюджет.

Ранее в мэрии сообщили, что новую школу построят в жилмассиве «Алтын-Ордо» (на 480 мест), а в жилмассиве «Дордой» — новый детский сад (на 140 мест). Кроме того, в жилмассивах «Келечек» и «Арча-Бешик» продолжают строить детсады.