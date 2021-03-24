Вакцинация от COVID-19. Начались обучающие тренинги для медработников

В рамках подготовки в первому этапу вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 во всех регионах республики начаты обучающие тренинги для медицинских работников по организации проведения вакцинации. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, пусковой этап вакцинации начнется в Бишкеке, Оше и Чуйской области.

«В столице будут развернуты 5 прививочных пунктов на базе четырех объединенных центров семейной медицины и ЦСМ № 7, в Чуйской области — два пункта — в ЦСМ Сокулукского и Иссык-Атинского районов, в Оше также будет два пункта — на базе двух филиалов ЦСМ — № 8 и № 10», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что по результатам оперативного слежения за процессом иммунизации будут разворачиваться остальные пункты вакцинации во всех регионах страны. Для проведения вакцинации привлекут всех подготовленных медработников, занимающихся прививками в стране.

Напомним, в пятницу в страну поступило 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm.