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Общество

Митинг у здания МЧС: требуют проводить тендеры прозрачно

У здания центрального аппарата МЧС проходит митинг. Участники — представители частной компании «Грин таун». Они требуют прозрачного проведения тендера.

Представитель ОсОО рассказал, что их компания неоднократно участвовала в тендерах, в некоторых одерживала победу. Предстоящий конкурс на 13 миллионов сомов на закупку габионных сеток он просит провести открыто и справедливо.

«Мы единственная компания в Кыргызстане, которая производит габионные сетки. Но отечественную компанию не поддерживают. В предстоящем тендере я прошу министерство проследить за работой тендерной комиссии и провести его прозрачно», — сказал предприниматель.

Заместитель министра МЧС Урматбек Шамырканов вышел к протестующим и ответил, что тендерная комиссия независима, а министерство не вправе указывать им, кого выбрать победителем.

«Для защиты от паводковых вод ведомство ежегодно проводит тендер. В нем могут участвовать все. Мы принимаем заявки от всех. Тендерная комиссия сама определит победителей. Если предлагаемые конструкции той или иной фирмой будут соответствовать требуемым техническим правилам его и определят победителем. Ни МЧС, ни другие управления не имеют права вмешиваться в деятельность комиссии. А митинг предпринимателей у здания министерства мы оцениваем как давление на членов комиссии», — сказал Урматбек Шамырканов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187305/
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