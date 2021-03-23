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Общество

Минэкономики напоминает: предпринимателям могут списать долги по налогам

Предпринимателям могут реструктуризировать задолженность по налогам и страховым взносам. Об этом напомнили в Министерстве экономики и финансов.

Там отметили, что в августе 2020 года подписан закон о реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам. Он принят для поддержки граждан, бизнеса и финансового сектора в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Поскольку в условиях коронавируса в период действия чрезвычайного положения была приостановлена деятельность практически всех субъектов предпринимательства, плательщику, погасившему задолженность по основным суммам налогов и страховых взносов, установленных по состоянию на 1 марта 2020 года, а также для стимулирования исполнения обязательства по уплате основной суммы долга для пополнения государственного бюджета предлагается списывать проценты, пени, налоговые санкции (в том числе НДС на импорт и акцизный налог), имеющиеся на 1 марта 2020-го», — рассказали в Минэкономики.

Налогоплательщики освобождаются от обязательств уплаты пени и налоговых санкций, начисленных за несвоевременную и (или) неполную уплату налогов, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2020 года, путем их списания в следующих объемах и случаях:

  • 100 процентов — при полном погашении основной задолженности по основным суммам налогов в срок до 1 июля 2021-го;
  • 50 процентов — при полном погашении основной задолженности по основным суммам налогов в срок до 31 декабря 2021 года.

Плательщики страховых взносов по государственному социальному страхованию освобождаются от обязательств уплаты пени и штрафов, начисленных за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2020-го, путем их списания в следующих объемах и случаях:

  • 100 процентов — при полном погашении основной задолженности по страховым взносам в срок до 1 июля 2021 года;
  • 50 процентов — при полном погашении основной задолженности по страховым взносам в срок до 31 декабря 2021-го.

«Рекомендуем воспользоваться возможностью погашения задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187244/
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