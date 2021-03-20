В Оше открыли центр для детей с синдромом Дауна. Мэрия выделила 144 тысячи сомов

В Оше сегодня открыли ресурсный центр для детей с синдромом Дауна. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, мэрия города оказала поддержку на 144 тысячи сомов. Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов отметил, что стоимость посещения ежегодных тренингов по повышению квалификации учителей данного центра будет покрываться муниципалитетом.

Под шефством благотварительного фонда, который инициировал открытие учреждения, находятся 150 детей с синдромом Дауна, 40 из них проживают в южной столице. Отмечается, что новый центр будет помогать детям интегрироваться в общество, поддерживать их самих и родителей.