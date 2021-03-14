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Общество

Испытание Великим постом. Как правильно его держать и чего делать не стоит

С 15 марта у православных христиан всего мира начнется Великий пост. Он продлится до 1 мая, а 2-го будет отмечаться один из самых главных праздников — Пасха.

Пост длится 49 дней. В это время полностью запрещено есть продукты животного происхождения (мясо, молоко, яйца).

Первые 41 день символизируют путешествие Спасителя по пустыне, во время которого он постился и противостоял искушениям, а последняя неделя (Страстная) — последние семь дней жизни Спасителя.

Самыми строгими считаются первая и последняя недели поста. В первый день поста, 15 марта, разрешено пить только воду. Во второй день можно съесть немного постного хлеба и пить воду. В остальные пять дней первой недели Великого поста предписано сухоядение.

В эти дни разрешена холодная пища, не обработанная термически: сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, иногда мед.

Исключением является хлеб: есть его можно, но постный.

Похожего графика питания православные будут придерживаться и в последнюю неделю поста. С 26 по 29 апреля рекомендовано сухоядение. А страстную пятницу, в день, когда распяли Христа, православным стоит вообще отказаться от пищи и пить только воду.

Как правильно питаться

Основную часть поста установлены определенные правила питания. Кроме стандартных ограничений на мясо и молочные продукты, есть и ограничения на питание по дням.

В понедельник, среду и пятницу рекомендовано сухоядение, а во вторник и четверг — вареная пища без масла.

По выходным можно есть горячую пищу с добавлением растительного масла. Есть в пост и дни, когда ограничения на масло и продукты животного происхождения не действуют. Речь идет о больших православных праздниках — Благовещении, Лазаревой субботе и Вербном воскресенье.

В этом году 7 и 25 апреля можно есть рыбу, а 24 апреля — рыбную икру.

Это только на первый взгляд кажется, что православный пост — сложный, длительный и голодный. На самом деле все зависит от вашего настроя. Поверьте, при правильном подходе голодать вы точно не будете. Рецептов простых и сытных блюд без мяса и молочных продуктов очень много.

Но помните, что смысл поста не просто в отказе от продуктов животного происхождения, а в скромности и отсутствии чревоугодия. Если вы не будете есть мясо, но при этом стол все 7 недель будет ломиться от различных дорогостоящих лакомств, то пользы в этом не будет.

На время поста лучше воздержаться от спиртного.

Самое главное — помните о своем здоровье. Перед началом поста лучше проконсультироваться с доктором, сдать анализы, чтобы точно быть уверенным в своем здоровье. И конечно, питаться нужно разнообразно и правильно. В первые недели поста иногда даже советуют есть побольше, чтобы организм получал все нужные витамины и привык к новому рациону.

Лучше молитва, чем отказ от мяса

Великий пост — это не диета. Да, временный отказ от мяса пойдет на пользу. Но делать подобную разгрузку можно в любое время года. Но священнослужители всегда говорят о том, что Великий пост — это, прежде всего, очищение души, а не строгая диета, как некоторые его воспринимают.

Те, кто держит пост постоянно, стараются первые четыре дня провести в тишине, дома, посетить службы в храмах. Это не только помогает настроиться на нужный лад, но и пережить первые самые строгие дни поста. Далеко не все могут себе позволить подобное. Поэтому лучше заранее настраивать себя на то, что придется на какое-то время отказаться от каких-то вещей.

На время поста стоит воздержаться от чрезмерного веселья, дурных мыслей, мата.

А еще найдите время на то, чтобы сходить в церковь, почитать молитвы, поговорить со священником, исповедаться. По возможности старайтесь делать добрые дела.

Кому не стоит поститься

Все правила постных дней касаются только здоровых и взрослых людей. Пост не должны соблюдать больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, люди, чья работа связана с тяжелым физическим трудом, престарелые, заключенные и путешествующие.

Все эти группы православных верующих могут соблюдать пост, но по более мягким правилам.

Если человек случайно нарушил в один из дней пост, он все равно может его продолжить. И самое главное, от мирян никто не требует такого же жесткого поста, как соблюдают его священнослужители. Если не знаете, каких ограничений можете не придерживаться, обратитесь за советом к батюшке.

Как правильно выходить из поста

Несколько недель отказа от традиционной пищи перенастраивают организм. Поэтому празднования Пасхи у тех, кто держал пост, часто обостряются болезни желудочно-кишечного тракта. Причина — неправильный выход из поста.

Не стоит сразу с первыми часами Пасхи бросаться на мясо и молоко.

Выход из поста должен быть плавным, без налегания на жирное и жареное. Это не говорит о том, что в праздник Пасхи придется отказаться от любимой окрошечки или кулича. Нет. Но есть нужно небольшими порциями, ограничьтесь одним вареным яйцом. В последующие дни тоже не стоит сильно менять рацион. Пусть в нем по-прежнему остается достаточное количество клетчатки. Так организму будет проще адаптироваться к новым условиям.

Врачи советуют в первое время после поста не налегать на фастфуд, а алкоголь употреблять в маленьких дозах. Кроме того, в первые дни стоит повременить с жареной картошкой, вермишелью, печеньем и даже кофе, так как последний в числе прочего сильно задерживает влагу в организме.

После поста лучше всего есть рыбу или курицу.

А вот говядину или свинину можно вводить в рацион лишь через четыре-пять дней. Если не хотите дополнительных проблем со здоровьем, то переход к традиционному питанию без ограничений должен продлиться три недели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186294/
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