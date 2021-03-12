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Общество

Пункт пропуска «Каркыра» на границе с Казахстаном возобновит работу с 1 апреля

По инициативе казахской стороны пункт пропуска «Каркыра» возобновит работу с 1 апреля. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, КПП будет работать с 8.00 до 18.00. Его смогут пересекать граждане, транспортные средства, грузы, товары и животные.

«Отметим, что с учетом карантина и эпидемиологической ситуации в Казахстане кыргызстанцы и иностранцы перед въездом в соседнюю страну должны будут ознакомиться с ограничениями, введенными казахской стороной. На КПП «Каркыра» также не пропускают по электронным визам», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186286/
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