Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны закон, распоряжение:
— о внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках»; Подробнее
— о назначении Замирбека Надырбекова первым заместителем секретаря Совета безопасности. Подробнее
«Окмотпресс»: Подписаны постановления:
— о внесении изменения в постановление правительства Кыргызской Республики «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг»;
— о признании утратившим силу постановления правительства Кыргызской Республики.
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