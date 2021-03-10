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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны закон, распоряжение:

— о внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках»; Подробнее
— о назначении Замирбека Надырбекова первым заместителем секретаря Совета безопасности. Подробнее

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— о внесении изменения в постановление правительства Кыргызской Республики «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг»;
— о признании утратившим силу постановления правительства Кыргызской Республики.

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185877/
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