Пропавшего в Сузаке Дастана Кубатбекова нашли

Житель Сузакского района Дастан Кубатбеков, пропавший 16 февраля, нашелся. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что, после того как в СМИ распространили информацию о его пропаже, неравнодушные граждане позвонили в милицию.

«Мужчину нашли на территории аэропорта «Манас» Чуйской области. Пропавшего передали сотрудникам милиции, и сейчас он едет домой в Сузакский район. Как Дастан Кубатбеков оказался в другом регионе, сейчас выясняется», — сказали в УВД.

Напомним, 24-летний Дастан Кубатбеков вышел из дома в селе Арал 16 февраля и не вернулся.