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Общество

Разрешение Нацбанка на приобретение порогового участия в капитале не нужно

Конституционная палата рассмотрела дело о проверке конституционности частей 2, 3 статьи 85 Закона «О Национальном банке». 

Отмечено, что оспариваемая норма сформулирована по методам разрешительной системы советского периода. Тогда не было четких критериев, ясных и строгих граней правового регулирования, предоставляющих управомоченному органу широкое и произвольное усмотрение. 

Указывается, что без прохождения процедуры согласования с Нацбанком применение такой суровой меры воздействия, как признание сделки ничтожной, может привести к значительным имущественным потерям.

Государство обязано строить отношения с субъектами предпринимательской деятельности на основе добросовестности, честности, недискриминации и равноправия всех участников гражданского оборота.

В решении Конституционной палаты говорится, что оспариваемые правовые последствия не соразмерны и являются посягательством на конституционные гарантии о праве каждого на неприкосновенность собственности и экономическую свободу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184707/
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