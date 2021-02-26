Разрешение Нацбанка на приобретение порогового участия в капитале не нужно

Конституционная палата рассмотрела дело о проверке конституционности частей 2, 3 статьи 85 Закона «О Национальном банке».

Отмечено, что оспариваемая норма сформулирована по методам разрешительной системы советского периода. Тогда не было четких критериев, ясных и строгих граней правового регулирования, предоставляющих управомоченному органу широкое и произвольное усмотрение.

Указывается, что без прохождения процедуры согласования с Нацбанком применение такой суровой меры воздействия, как признание сделки ничтожной, может привести к значительным имущественным потерям.

Государство обязано строить отношения с субъектами предпринимательской деятельности на основе добросовестности, честности, недискриминации и равноправия всех участников гражданского оборота.

В решении Конституционной палаты говорится, что оспариваемые правовые последствия не соразмерны и являются посягательством на конституционные гарантии о праве каждого на неприкосновенность собственности и экономическую свободу.