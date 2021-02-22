Ошский рынок. Более 100 стихийных торговцев получили места внутри базара

Более 100 стихийных торговцев получили места внутри Ошского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, столичный муниципалитет, районные администрации продолжают борьбу со стихийной торговлей возле крупных рынков.

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«Мобильная группа Ленинского акимиата ежедневно инспектирует территорию района, в особенности вокруг рынка «Ош Базары». Мы ведем разъяснительные работы с предпринимателями, говорим об имеющихся свободных местах внутри ТРК, составляем списки стихийных торговцев на получение законных торговых мест», — сказали в муниципалитете.

Отметим, что торговцы с Ошского рынка неоднократно выходили на митинги с требованием дать им работать. Ранее бывший и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев призвал главу ГКНБ помочь ему в борьбе со стихийной торговлей на территории Ошского рынка.