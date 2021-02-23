В Бишкеке подорожают услуги муниципальной бани № 5. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в настоящее время стоимость помывки в общем отделении для взрослых составляет 130 сомов, в то время как в частных — от 300 сомов.

В муниципалитете называют повышение вынужденным. Банно-прачечный комбинат № 5 построен в 1968 году, с тех пор КП «Бишкектеплоэнерго» содержит объект в необходимом рабочем состоянии.

«Мы ежегодно проводим капитальные и косметические ремонты, отслеживаем текущее состояние и исправность технического и вспомогательного оборудования. Стоимость энергоносителей, агрегатов, строительных материалов и другого оборудования постоянно увеличивается, но цены на услуги остаются неизменными. В последний раз тариф на банные услуги менялся в 2016-м», — отметили в мэрии.

С 1 марта будут повышены цены на услуги БПК № 5. Помывка в общем зале для взрослых станет 160 сомов, для детей до семи лет — 60 (было 50), детей в возрасте от 7 до 12 лет и льготных категорий граждан — 75 (было 65). Подорожает и помывка в индивидуальном моечном отделении до 350 сомов (было 300).