На Орто-Сайском рынке ликвидировано 40 стихийных точек торговли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сотрудники Октябрьского акимиата совместно с УВД района провели рейд вокруг рынка, на улицах Юнусалиева и Суеркулова.

«С предпринимателями проведена разъяснительная беседа об опасности и недопущении уличной торговли. Рейды проходят каждый день», — отметили в муниципалитете.

Мэрия убедительно просит горожан соблюдать правила торговли и размещения рекламы на территории столицы и напоминает, что за создание препятствий на дороге, улице, сооружение или организацию в придорожной полосе торговых точек, пунктов питания, сервиса или рекламных щитов, панно, афиш, транспарантов, вывесок, плакатов, знаков, указателей без согласования с соответствующими органами предусмотрено наложение штрафа двух категорий: для физических лиц — 3 тысячи сомов, для юридических — 13 тысяч.