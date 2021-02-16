Выставка классика кыргызской школы живописи Федора Стукошина откроется в Бишкеке

В Российском центре науки и культуры в Бишкеке 18 февраля откроется ретроспектива работ Федора Стукошина (1914-1974), одного из основоположников и классиков кыргызской школы живописи. Об этом сообщили в РЦНК.

По их данным, в выставку вошли портреты, пейзажи и натюрморты, написанные художником в 1950-1970-е годы, которые не были ранее известны широкой публике и выставляются семьей художника впервые. Речь идет о таких работах, как «Шахтерка» (1954), «Портрет жены» (1961), «Иней» (1965), «Подсолнухи» (1972) и другие.

Вход свободный. Экспозиция будет доступна для посещения до 26 февраля.

Федор Стукошин родился в 1914 году в селе Размытое Смоленской области. В 1930-е семья переехала в Сибирь.

Вошел в историю новой кыргызской культуры как художник большого живописного дарования и как выдающийся педагог. В течение 20 лет он преподавал во Фрунзенском художественном училище, воспитав целую плеяду отечественных художников. Ученики его обожали и за страсть к искусству, и за доброту, и за деликатнейший педагогический такт.