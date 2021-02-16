Мобильные клиники выехали в регионы для проведения наверстывающей иммунизации

В пяти областях республики организованы выезды мобильных клиник для проведения наверстывающей иммунизации. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и соцразвития.

По его данным, также в клиниках будут проводиться медосмотры для взрослых.

«Бригада медицинских работников, в состав которой вошли семейные врачи, терапевт, акушер-гинеколог, УЗИ-специалист, прививочные медсестры и лаборанты, будет проводить профилактические осмотры и профилактические прививки детям и взрослым в Чуйской, Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Взрослые, кроме медицинского осмотра узких специалистов, могут сдать анализы на гепатит В и С, инфекции, передающиеся половым путем и пройти экспресс-тест на ВИЧ», — отметили в ведомстве.

В Минздравсоцразвития напомнили, что в связи с введением карантина в апреле 2020 года многие родители пропустили плановые прививки. Мониторинг показал, что по охвату профилактическими прививками вышеуказанные области показали самые низкие проценты.

В ведомстве напомнили, что все профилактические прививки делают согласно национальному календарю. «На сегодня в республике используется 11 наименований вакцин против 12 вакциноуправляемых инфекций, таких как гепатит В, туберкулез, коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильные инфекции, пневмококковые инфекции, полиомиелит, корь, паротит, краснуха, столбняк, ротавирусная инфекция», — отметили в Минздравсоцразвития.