Суд признал обыск в доме адвоката Назгуль Суйунбаевой незаконным

Обыск в доме адвоката Назгуль Суйунбаевой признан незаконным и необоснованным. Об этом 24.kg сообщила она сама.

По словам адвоката, такое решение принял следственный судья Ошского городского суда.

«Ранее следователь по особо важным делам УГКНБ по Ошу и Ошской области подал ходатайство о проверке законности и обоснованности обыска. Капитан А.Жетигенов мотивировал свое прошение тем, что Кадырбек Досонов объявлен в розыск, в отношении него вынесено уведомление о подозрении и судом заочно избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. Следствие якобы получило сведения, что Досонов может скрываться у меня дома. Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя. В документе указано, что у следователя не было соответствующего разрешения на обыск моего дома», — сказала Назгуль Суйунбаева.

В постановлении суда указывается, что адвокат не может быть подвергнут обыску при исполнении своих профессиональных обязанностей, кроме случаев, когда он застигнут на месте преступления. Решение не подлежит обжалованию.

Отметим, ранее в ГКНБ заявили, что все следственные мероприятия проводились на основании санкции суда и строго в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Напомним, адвокат Назгуль Суйунбаева представляет интересы кримавторитета Кадырбека Досонова, известного под прозвищем Дженго. 10 февраля в ее доме в Оше провели обыск. По словам юриста, такие действия сотрудников ГКНБ незаконны, поскольку обыск в доме адвоката может быть проведен, только если в отношении него возбуждено уголовное дело.