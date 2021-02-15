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Общество

На Кара-Кече сотрудники СБ пропустили машины, минуя очередность

На угольном месторождении Кара-Кече сотрудники службы безопасности пропустили 25 грузовиков, минуя очередь. Об этом сообщили в ОАО «Кыргызкомур».

Отмечается, что это произошло в ночь с 14 на 15 января 2021 года. Сотрудники объяснили, что в тот момент они работали с машинами, приезжающими на загрузку угля для ТЭЦ, и обеспечивали очередность проезда машин.

«На видео видно, что проезд допущен умышленно. Начато служебное расследование. К сотрудникам службы безопасности дежурной смены, которая обязана следить за порядком въезда и выезда с разреза, а также за контрольно-пропускным режимом будут приняты меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения. О результатах служебного расследования сообщим дополнительно», — отметили в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183476/
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