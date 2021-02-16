В Бишкеке 16 февраля солнечно. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День увеличился до 10 часов 35 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 4, 4а, отрезки улиц Койбагарова, Каралаева;
- 9.30-17.30 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-58 — Чуй-61);
- 9.30-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, 14, 15, Садырбаева, Масалиева), Раззакова, Пушкина, проспект Чуй;
- 9.40-17.00 — 5-й микрорайон, 10, 10/1, 11, 16, 16/1, отрезки улиц Жумабека, Жибек Жолу, Турусбекова, Ташкентской;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Дорожной, Бакинской.
У кого намечается той
Шайло Джекшенбаев
Родился 16 февраля 1947 года. Фотохудожник.
Даниил (Семен Кузнецов)
Родился 16 февраля 1980 года в поселке Черная Холуница (Россия). Епископ Бишкекский и Кыргызстанский.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Леонид Дядюченко
Родился 16 февраля 1934 года в Ленинграде. Прозаик, поэт, журналист, переводчик, писатель-документалист, кинодраматург.
Литературную деятельность начал в 1950-е годы с публикации стихов и очерков в газетах и журналах Киргизии.
Автор сценариев игровых и документальных фильмов.
Автор поэтических книг «Жажда» (1962), «Уголек» (1966), «Первый микрофон» (2001), сборников эссе, очерков, рассказов и повестей «Проводник из Чарвака» (1967), «Без нужды в Зардалю» (1970), «В пещерах Киргизии» (1970), «Ждите ответа» (1984), «Жемчужина в стене казармы» (1987) и других.
Умер в 2005 году.
Родился писатель Кадыр Омуркулов
Родился 16 февраля 1941 года в селе Жыламыш Сокулукского района Чуйской области. Заслуженный деятель искусств Кыргызстана, член творческих союзов журналистов, писателей и кинематографистов СССР, народный писатель КР, известный сценарист и журналист, лауреат премии «Руханият».
Работал в Госкино, «Кыргызфильме», был первым директором студии «Кыргызтелефильм».
Перу Кадыра Омуркулова принадлежит несколько книг рассказов и повестей, изданных на русском и кыргызском языках. Широко известны читающей публике его рассказы и повести «Дела земные», «Жили-были», «Гнездо жаворонка» и другие.
Автор более 50 полнометражных художественных, документальных и телевизионных фильмов, среди них произведения мирового кино: «У старой мельницы», «Сюда прилетают лебеди», «Каныбек», «Ливень», «Небо нашего детства», «Дела земные».
В 1968-м за ленту «Небо нашего детства» ему присуждена премия Ленинского комсомола республики.
Умер в 2013 году.
Умер заслуженный мастер спорта СССР Александр Мелентьев
Рекордсмен Олимпийских игр с 1980 года. Обладал мировым рекордом в стрельбе на 50 метров из произвольного пистолета с 20 июля 1980-го по 9 сентября 2014 года.
Восьмикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион СССР.
Выступал за фрунзенское «Динамо».
Куда сходить Культура
- выставки проходят в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».
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