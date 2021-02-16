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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 февраля солнечно. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День увеличился до 10 часов 35 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 4, 4а, отрезки улиц Койбагарова, Каралаева;
  • 9.30-17.30 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-58 — Чуй-61);
  • 9.30-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, 14, 15, Садырбаева, Масалиева), Раззакова, Пушкина, проспект Чуй;
  • 9.40-17.00 — 5-й микрорайон, 10, 10/1, 11, 16, 16/1, отрезки улиц Жумабека, Жибек Жолу, Турусбекова, Ташкентской;
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Дорожной, Бакинской.

У кого намечается той

Шайло Джекшенбаев

Родился 16 февраля 1947 года. Фотохудожник.

Даниил (Семен Кузнецов)

Родился 16 февраля 1980 года в поселке Черная Холуница (Россия). Епископ Бишкекский и Кыргызстанский.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Леонид Дядюченко

Родился 16 февраля 1934 года в Ленинграде. Прозаик, поэт, журналист, переводчик, писатель-документалист, кинодраматург.

Литературную деятельность начал в 1950-е годы с публикации стихов и очерков в газетах и журналах Киргизии.

Автор сценариев игровых и документальных фильмов.

Автор поэтических книг «Жажда» (1962), «Уголек» (1966), «Первый микрофон» (2001), сборников эссе, очерков, рассказов и повестей «Проводник из Чарвака» (1967), «Без нужды в Зардалю» (1970), «В пещерах Киргизии» (1970), «Ждите ответа» (1984), «Жемчужина в стене казармы» (1987) и других.

Умер в 2005 году.

Родился писатель Кадыр Омуркулов

Родился 16 февраля 1941 года в селе Жыламыш Сокулукского района Чуйской области. Заслуженный деятель искусств Кыргызстана, член творческих союзов журналистов, писателей и кинематографистов СССР, народный писатель КР, известный сценарист и журналист, лауреат премии «Руханият».

Работал в Госкино, «Кыргызфильме», был первым директором студии «Кыргызтелефильм».

Перу Кадыра Омуркулова принадлежит несколько книг рассказов и повестей, изданных на русском и кыргызском языках. Широко известны читающей публике его рассказы и повести «Дела земные», «Жили-были», «Гнездо жаворонка» и другие.

Автор более 50 полнометражных художественных, документальных и телевизионных фильмов, среди них произведения мирового кино: «У старой мельницы», «Сюда прилетают лебеди», «Каныбек», «Ливень», «Небо нашего детства», «Дела земные».

В 1968-м за ленту «Небо нашего детства» ему присуждена премия Ленинского комсомола республики.

Умер в 2013 году.

Умер заслуженный мастер спорта СССР Александр Мелентьев

из интернета
Фото из интернета. Александр Мелентьев
Родился 27 июня 1954 года в Пензе. Советский стрелок из пистолета, олимпийский чемпион (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Рекордсмен Олимпийских игр с 1980 года. Обладал мировым рекордом в стрельбе на 50 метров из произвольного пистолета с 20 июля 1980-го по 9 сентября 2014 года.

Восьмикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион СССР.

Выступал за фрунзенское «Динамо».

Умер 16 февраля 2015 года.

Куда сходить

Культура
  • выставки проходят в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183448/
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