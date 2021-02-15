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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бишкекский горсуд оставил Мухаммедкалыя Абылгазиева под стражей

Бишкекский городской суд оставил экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева под стражей. Об этом 24.kg сообщил адвокат Данияр Эркимбаев.

По его словам, такое решение суд принял сегодня.

Напомним, экс-премьер-министра обвиняют в незаконном обогащении. Кроме того, по версии следствия, Абылгазиев, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183401/
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