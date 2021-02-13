12:00
USD 84.51
EUR 102.29
RUB 1.14
Общество

Первоклассники Бишкека уйдут на каникулы с 15 февраля

Первоклассники Бишкека уйдут на каникулы с 15 февраля. Об этом 24.kg сообщили в управлении образования столичной мэрии.

По его данным, каникулы продляться неделю. «В понедельник, 22 февраля, первоклассники вернутся к учебе», — отметили в управлении.

В Министерстве образования и науки уточнили, что каждый регион сам устанавливает дату дополнительных каникул для первоклассников.

«Учитывая сложную адаптацию первоклассников к социуму, им предоставляются недельные дополнительные каникулы в третьей четверти», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183339/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
Зимние каникулы в школах начнутся 30 декабря
Минобразования не поддерживает предложение о переносе даты зимних каникул
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра&nbsp;&mdash; Бактыбек Кудайбергенов В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов
Генпрокурор: Установлено местонахождение Джунушалиева и&nbsp;Опумбаева Генпрокурор: Установлено местонахождение Джунушалиева и Опумбаева
У&nbsp;15&nbsp;детей в&nbsp;Кыргызстане подтвердили синдром Кавасаки У 15 детей в Кыргызстане подтвердили синдром Кавасаки
Генштаб vs&nbsp;Минобороны. К&nbsp;чему привели сомнительные реформы Атамбаева Генштаб vs Минобороны. К чему привели сомнительные реформы Атамбаева
Бизнес
Акция! Купи красивый номер и&nbsp;получи бесп&shy;латную связь от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
Идеи подарков любимым. С&nbsp;заботой о&nbsp;близких Идеи подарков любимым. С заботой о близких
&laquo;Оптима Банк&raquo; предупреждает о&nbsp;новой схеме мошенничества в&nbsp;интернете «Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
В&nbsp;два раза больше интернета! +20&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок при покупке смартфона онлайн В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
13 февраля, суббота
11:35
Скандал в ДУМК. Совет улемов просит помощи у муфтия России Равиля Гайнутдина Скандал в ДУМК. Совет улемов просит помощи у муфтия Рос...
11:23
В городе Ош произошло землетрясение силой 4 балла
11:17
Первоклассники Бишкека уйдут на каникулы с 15 февраля
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 февраля
10:34
В Кыргызстане еще один медик заразился коронавирусом