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Общество

Мэрия Бишкека продолжает сажать хвойные деревья

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» продолжает зимние посадки хвойных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники предприятия посадили 37 туй в сквере «Виноградный» в Октябрьском районе, еще 42 — вдоль улицы 7 Апреля от проспекта Чуй до улицы Путепроводной и 391 — по улице Токомбаева.

В муниципалитете добавили, что в минувшие выходные сотрудники Бишкекзеленхоза провели ручную обрезку деревьев в сквере «Березовая роща» и посадили 55 туй на улице Малдыбаева вдоль реки Ала-Арчи.

«Посадки хвойных деревьев начались в январе и продолжаются до сих пор. Хвойные деревья выделяют фитонциды, которые положительно влияют на процесс обеззараживания воздуха и организм человека, это очень важно, в особенности в местах высокой концентрации машин и пешеходов», — отметили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183015/
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