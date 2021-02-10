Санаторий «Жыргалан» временно закрывают. Вода не соответствует нормам

Руководству «Жыргалана» рекомендовано приостановить деятельность санатория. Об этом сообщили в Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

По их данным, инспекторы межрегионального управления по городу Караколу, Тюпскому, Ак-Суйскому и Джети-Огузскому районам провели внеплановую проверку в санатории «Жыргалан» по факту сбрасывания сточных вод на территорию плодового сада и вырубки леса.

В ходе проверки взяты пробы воды, а также выявлено четыре пня. Ущерб составил 12 тысяч 715 сомов.

В соответствии с Кодексом о проступках Кыргызской Республики материалы переданы в РОВД Ак-Суйского района. По итогам проведенной проверки составлен акт и выдано предписание об устранении нарушений.

По результатам химических анализов отобранных проб воды наблюдается превышение предельно допустимой концентрации по азоту аммонийному, азоту нитратному, биохимическому потреблению кислорода (БПК-5) и взвешенным веществам.

В связи с чем составлен протокол о нарушении по статье 146 части 1 Кодекса о нарушениях Кыргызской Республики, наложен штраф в 28 тысяч сомов.

Составлен акт проверки и рекомендовано приостановить деятельность санатория «Жыргалан» до устранения нарушений.