Санаторий «Жыргалан» временно закрывают. Вода не соответствует нормам

Руководству «Жыргалана» рекомендовано приостановить деятельность санатория. Об этом сообщили в Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.
По их данным, инспекторы межрегионального управления по городу Караколу, Тюпскому, Ак-Суйскому и Джети-Огузскому районам провели внеплановую проверку в санатории «Жыргалан» по факту сбрасывания сточных вод на территорию плодового сада и вырубки леса.
В ходе проверки взяты пробы воды, а также выявлено четыре пня. Ущерб составил 12 тысяч 715 сомов.
По результатам химических анализов отобранных проб воды наблюдается превышение предельно допустимой концентрации по азоту аммонийному, азоту нитратному, биохимическому потреблению кислорода (БПК-5) и взвешенным веществам.
В связи с чем составлен протокол о нарушении по статье 146 части 1 Кодекса о нарушениях Кыргызской Республики, наложен штраф в 28 тысяч сомов.
Составлен акт проверки и рекомендовано приостановить деятельность санатория «Жыргалан» до устранения нарушений.