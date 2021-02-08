Правозащитники пожаловались в прокуратуру на судью Алайского района

Судья Алайского района не указал в постановлении срок и место пребывания заключенного. Об этом сообщили правозащитники.



По их словам, мониторинговая группа посетила изоляторы временного содержания ОВД Алайского района Ошской области. В состав группы входили сотрудники Национального центра по предупреждению пыток по Ошу и одноименной области, а также работник НПО «Эдвокаси центр по правам человека» и член координационного совета НЦПП Бакыт Мойдунов.

В ходе мониторинга выявлены нарушения срока содержания подозреваемого в заключении. Во время камерного обхода установлено — 40-летний гражданин, обвиняемый по статье «Кража» УК КР, содержится незаконно.

В процессе изучения его личного дела выявлено, что в постановлении судьи о продлении срока не были указаны сам срок и место пребывания. «Это грубое нарушение и показатель некомпетентности и непрофессиональности судьи Алайского района», — отметили правозащитники.

На основании этого факта составлен соответствующий акт в прокуратуру Ошской области.