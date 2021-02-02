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Общество

Почти 10 тысяч саженцев высадили горожане и организации в парках Бишкека

В 2020 году в парках Бишкека при поддержке горожан, организаций посажено 9 тысяч 766 саженцев деревьев и кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, накануне на плановом совещании в мэрии о проделанной работе за 2020 год отчиталась глава муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева.

По ее данным, предприятие оптимизировало более 3,6 миллиона сомов по всем статьям расходов.

«Для оптимизации городских ресурсов открыта собственная столярная мастерская. В нее направляются все отходные материалы от сноса сухостойных и аварийных деревьев для изготовления пиломатериалов, реек для ремонта скамеек», — отметили в мэрии.

За счет экономии без привлечения дополнительных денежных средств производится обслуживание новых парков имени Тулебердиева, «Адинай» и «Ынтымак».

Приобретена необходимая спецтехника — вышка, два трактора «Беларус» с прицепом, два трактора «Уралец» с навесным оборудованием, кусторезы, газонокосилки и многое другое.

Кроме того, предприятие провело очистку дна трех озер в парках «Карагачевая роща» и «Молодежный».

Всего на балансе МП «Городские парки» находятся 10 парков.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182026/
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