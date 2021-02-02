В ВОЗ заявили о возможности контролировать пандемию

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о возможности контролировать пандемию. Об этом сообщает РБК.

Он напомнил, что число новых случаев COVID-19 во всем мире снижается уже третью неделю подряд. И хотя есть страны с ростом заболеваемости, на глобальном уровне это является обнадеживающей новостью.

«Это демонстрирует, что вирусом можно управлять даже с учетом распространения его новых вариантов. Это показывает, что мы можем предотвратить инфицирование и спасти жизни, если продолжим соблюдать уже проверенные меры по охране здоровья общества», — заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.

По мнению главы ВОЗ, сдержать распространение инфекции помогают разные санитарные меры, доказавшие свою эффективность — это защитные маски, социальная дистанция и прививки.