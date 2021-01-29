БГК должен понести ответственность за утверждение Проекта детальной планировки

Бишкекский городской кенеш должен понести ответственность за утверждение Проекта детальной планировки (ПДП). Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил юрист Эрик Ирискулбеков.

«Мы должны потребовать ответственности от БГК, мы задавали вопросы депутатам, как они могли утвердить документ без широкого обсуждения с горожанами, многие вопросы можно было устранить. Они оказались безропотным, наши наказы в части контроля за градостроительной документацией не выполнили», — отметил он.

Кроме того, по словам юриста, ПДП не прошел правовую, правозащитную, коррупционную, историко-культурную, экологическую и другие экспертизы, как того требует закон.

Напомним, административный суд Бишкека удовлетворил иск горожан о признании недействительным постановления БГК об утверждении Проекта детальной планировки.