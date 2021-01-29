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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект детальной планировки — пятая попытка захвата частной собственности

Проект детальной планировки — это пятая попытка захвата частной собственности. Горожанам пришлось объединиться, чтобы выступить против беспредела городских властей. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил представитель инициативной группы Сергей Ким.

«Бишкекские власти сделали проект развития города, который, по сути, ведет к его уничтожению. Затронуты интересы тысяч горожан», — сказал он.

Сергей Ким добавил, что мэрия неоднократно говорила, что с внедрением ПДП остановится строительный беспредел.

«Это ложь. Точечная застройка продолжается, мы говорим, что в первую очередь ПДП создан для застройщиков. Мы неоднократно пытались принять участие в разработке, давали свои рекомендации, предлагали услуги и помощь, предложения, но ответа не получили. Это такое игнорирование людей. В итоге жадность большого бизнеса объединила граждан», — отметил он.

Сергей Ким добавил, что с развитием интернета чиновникам будет сложнее обманывать людей.

Напомним, административный суд Бишкека удовлетворил иск горожан о признании недействительным постановления БГК об утверждении Проекта детальной планировки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181632/
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