МИД КР: Рейсы «Аэрофлота» в Бишкек и Ош продолжатся в установленном режиме

В МИД КР прокомментировали сообщение «Аэрофлота» о приостановке регулярных рейсов в более чем 80 городов, в том числе Бишкек и Ош.

В ведомстве со ссылкой на представительства авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии» в Бишкеке сообщили, что решение касается ежедневных рейсов, которые были утверждены и осуществлялись до приостановления международного пассажирского авиасообщения, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Выполняемые в настоящее время рейсы будут продолжены в прежнем режиме», — отметили в МИД КР.

В данное время авиакомпания «Аэрофлот» выполняет один регулярный рейс по маршруту Москва — Бишкек — Москва (по пятницам), ежедневные чартерные рейсы по маршрутам Москва — Бишкек — Москва и Москва — Ош — Москва, чартерные авиарейсы из Бишкека и Оша в другие российские города в обоих направлениях.

Кроме этого, авиакомпания «Авиа Траффик Компани» также на еженедельной основе осуществляет один регулярный авиарейс по маршруту Бишкек — Москва — Бишкек.

«При этом диалог с российской стороной об увеличении частоты регулярных авиарейсов между странами продолжается», — отметили в МИД.