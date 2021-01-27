Юрист: Если не отменить ПДП, то может произойти социальный взрыв

Если не отменить ПДП, то может произойти социальный взрыв, заявил во время прений по иску горожан о признании недействительным постановления БГК об утверждении ПДП в Административном суде Бишкека юрист Эрик Ирискулбеков.

«Из-за ПДП нарушаются права горожан. Обращаясь в Бишкекглавархитектуру, они узнают, что на их частной собственности запланирован многоэтажный дом. Если не отменить ПДП, то когда об этом узнает много людей, то будет социальный взрыв», — сказал он.

Напомним, ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев заявил на планерке 18 января, что направит письмо в Бишкекский городской кенеш об отзыве ПДП, принятого в 2019 году.