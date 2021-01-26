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Общество

Айжан Чыныбаева: В Бишкеке необходимо построить 30 музыкальных школ

В Бишкеке необходимо построить 30 музыкальных школ. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

Она отметила, что в столице большая потребность в музыкальных школах. «Они также переуплотнены, как и общеобразовательные. Их всего 11 на город-миллионник. Минимум надо еще 30. Дети хотят заниматься, родители хотят водить», — отметила она.

Айжан Чыныбаева добавила, что в 98 муниципальных школах Бишкека обучаются 171 тысяча 337 учеников при проектной мощности 76 тысяч 935 мест. В 86 детских садах воспитываются 27 тысяч 327 детей при проектной мощности 14 тысяч 360 мест. В электронной очереди в детсады зарегистрированы 26 тысяч 180 детей дошкольного возраста.

«Мы сегодня понимаем, что не можем построить садики, городу требуется в два раза больше имеющихся. Один из выходов — инициирование по линии ГЧП аренды частных особняков для мобильных муниципальных садиков, где оплата, содержание, зарплата — за счет местного бюджета. Так сможем обеспечить большее количество детей. В этих особняках будут все нормативы соблюдаться», — отметила она.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181156/
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