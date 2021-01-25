Регистрация на конгресс «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий» еще открыта

Продолжается регистрация на V международный конгресс и выставку «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий», которые пройдут 17-18 февраля 2021 года в Ташкенте (Узбекистан).

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Это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и модернизации гидроэлектростанций региона (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Казахстан, Грузия, Турция).

«Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий — 2021» в цифрах и фактах:

• более 150 участников;

• более 10 делегаций от инвестиционных проектов;

• высокий уровень участников: 39 процентов — руководители от компаний — технологических партнеров в области гидроэнергетики, 31 процент — высший менеджмент компаний-операторов ГЭС из стран Центральной Азии и Каспия;

• более 25 участников от «Узбекгидроэнерго»;

• 30 докладов от руководителей компании «Гидропроект» (Россия), Памирской энергетической компании, Европейского инвестиционного банка, Международной финансовой корпорации (IFC), Европейского банка реконструкции и развити (ЕБРР), ВНИИГ имени Бориса Веденеева («Русгидро») и других;

• более 15 часов делового и неформального общения в рамках рабочих сессий, выставки, ланчей, кофе-брейков и коктейльных приемов;

• поддержка лидеров индустрии.

Уже сейчас можно зарегистрироваться на форум по ссылке.

Организатор: Vostock Capital. Мероприятие проводится при поддержке Министерства энергетики Узбекистана. Стратегический партнер мероприятия — «Узбекгидроэнерго».

Дополнительную информацию можно запросить по ссылке.

24.kg является информационным партнером мероприятия.