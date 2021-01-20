Более 4 тысяч экспертиз провели криминалисты МВД Кыргызстана

В 2020 году криминалисты МВД осмотрели 21 тысячу 845 мест происшествий и преступлений, провели больше 4 тысяч экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Проведено 4 тысячи 504 экспертизы, в том числе дактилоскопические, трасологические, баллистические и прочие. В базу данных внесено 11 тысяч 947 дактилокарт и 2 тысячи 906 следов рук. Установлены личности 212 неопознанных трупов. Отстреляно 828 экземпляров нарезного и 590 экземпляров травматического оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты службы приняли участие в 21 тысяче 845 осмотрах мест происшествий, в 6 тысячах 33 оперативно-разыскных мероприятиях и 2 тысячах 784 следственных действиях.