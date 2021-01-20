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Общество
Сюжет: COVID-19

В американском зоопарке в Сан-Диего коронавирусом заболели гориллы

В американском зоопарке в Сан-Диего, штат Калифорния, коронавирусом заболели гориллы. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что это первый известный случай передачи вируса человекообразным обезьянам. В ЮНЕСКО забили тревогу по этому поводу и разослали соответствующие рекомендации в биосферные заповедники, где обитают эти приматы.

Заболевание выявили после появления у двух горилл симптомов: заложенность носа, насморк и слабость.

«Ветеринары обследовали фекалии восьми особей семейства. Вирус был выявлен у трех. Одна горилла болела без явных симптомов», — отмечает издание.

Зоопарк в Сан-Диего немедленно закрыли, чтобы избежать передачи COVID-19. Его сотрудники предпринимают все меры предосторожности, а ветеринары и ученые следят за состоянием обезьян.

В ЮНЕСКО отмечают, что выявление болезни у этих горилл является напоминанием о необходимости соблюдения всех мер предосторожности, особенно для людей, проживающих рядом с дикой природой. Ведь обитающие там животные могут столкнуться с болезнью не только через общение с людьми, но и через контакт с оставленными отходами в их среде обитания.

«Поскольку это первый случай COVID-19, обнаруженный у человекообразной обезьяны, то на сегодняшний день невозможно определить, как болезнь будет развиваться у этих особей. Когда только появился SARS-COV-2, группа экспертов Международного союза охраны природы и специалисты по приматам предупреждали о том, что гориллы особенно восприимчивы к респираторным заболеваниям», — отмечается в сообщении.

ЮНЕСКО готова оказать содействие в мониторинге ситуации в 36 парках Всемирной сети биосферных заповедников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180554/
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