Скандал вокруг Чалдыбарской школы-интерната. Нового директора не назначали

Жаныша Жанузакова не назначали директором Чалдыбарского интернета для детей-сирот. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По словам Жаныша Жанузакова, он продолжает работать директором другого учебного заведения.

«Я не собирался возглавлять Чалдыбарскую школу-интернат. Она находится далеко от моего дома. А насчет обвинений в хищении это ложь. Я судился с Нурланом Омушевым по другому делу и три года назад. Кто-то распространяет заведомо ложную информацию», — заявил он.

Заместитель полпреда в Таласе Кыял Жанузакова сказала 24.kg, что назначение руководителя Чалдыбарской школы-интерната не входит в компетенцию области, поскольку это учебное заведение республиканского подчинения. «Я узнала о назначении из СМИ. Директора интерната может назначить только Министерство образования и науки», — заметила она.

В МОиН назначение Жаныша Жанузакова не подтвердили.

Отметим, накануне 24.kg педагоги и родители Чалдыбарской школы для детей-сирот Бакай-Атинского района Таласской области сообщили, что новым руководителям учебного заведения стал Жаныш Жанузаков.

«Уже месяц в нашем интернате готовят кабинет для нового директора. По нашей информации, объединяют наш и лицей Манаса для детей из уязвимых семей. На каждом собрании нам тоже говорят, чтобы никуда информацию не давали. Сегодня тоже некоторым позвонили и давили. Нас просто беспокоит судьба интерната для сирот. Здесь около 120 детей», — подчеркнул педагог.