19:04
USD 83.78
EUR 101.84
RUB 1.13
Общество

Цифра дня. 13,2 тысячи фонарей установили на улицах Бишкека в 2020 году

В 2020 году на столичных улицах, парках, скверах, велодорожках Бишексвет установил 13 тысяч 227 светодиодных светильников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Кроме того, заменены 1 тысяча 382 лампы на существующих светоточках, проложено 238,2 километра самонесущего изолированного провода, восстановлены сети наружного освещения, опоры.

«В собственном цехе предприятия изготовлено более двух тысяч бетонных оснований для опор наружного освещения, 1 тысяча 800 железных опор, около 10 тысяч кронштейнов, 43 рекламных щита», — отметили в муниципалитете.

Бишкексвет также установил автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО), которая позволяет оптимизировать потребление электроэнергии, а также оперативно получать информацию о неисправностях, поломках или авариях в сетях.

В 2021 году предприятие планирует установить 10 тысяч светодиодных светильников, построить новые сети наружного освещения в более 10 жилых массивах.

«Для еще большей безопасности горожан будут освещены 150 пешеходных переходов рядом со школами и больницами», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179796/
просмотров: 49
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 47,8 миллиарда сомов потратили на пенсии и пособия в 2020 году
Рейд «Правопорядок». За два дня раскрыто 201 преступление
Цифра дня. 397,2 миллиона сомов ущерба нанесла бюджету Кыргызстана контрабанда
Жители улицы Береговой в Бишкеке просят установить фонари
Цифра дня. 689 миллионов сомов потратят на президентские выборы
Цифра дня. 220 фактов мошенничества за неделю в Бишкеке раскрыла милиция
Цифра дня. 273 миллиона сомов штрафов за нарушения ПДД выписали в Бишкеке
Цифра дня. 1 тысяча 956 ДТП зарегистрировано в Бишкеке за 11 месяцев
Цифра дня. 1 тысяча 843 школы возобновили работу в реальном режиме
Цифра дня. 103 человека спасли на пожарах в Кыргызстане за 2020 год
Популярные новости
На&nbsp;площади Ала-Тоо собралось около 500&nbsp;человек. Ждут Садыра Жапарова На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова
Омурбек Бабанов вышел с&nbsp;допроса. Что ему инкриминируют Омурбек Бабанов вышел с допроса. Что ему инкриминируют
Новый дом и&nbsp;работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню Новый дом и работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню
Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от&nbsp;Камчи Кольбаева автомобиль Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от Камчи Кольбаева автомобиль
Бизнес
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии в&nbsp;центрах продаж MegaCom Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
13 января, среда
19:00
Цифра дня. 13,2 тысячи фонарей установили на улицах Бишкека в 2020 году Цифра дня. 13,2 тысячи фонарей установили на улицах Биш...
18:54
ГКНБ прокомментировал вызов на допрос жены Курсана Асанова
18:47
Скандальное шоу. Правозащитник Эржан Сулайман просит не бросаться в крайности
18:30
14 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:28
Статус русского языка как официального будет сохранен, пообещал Садыр Жапаров