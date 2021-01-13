Цифра дня. 13,2 тысячи фонарей установили на улицах Бишкека в 2020 году

В 2020 году на столичных улицах, парках, скверах, велодорожках Бишексвет установил 13 тысяч 227 светодиодных светильников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Кроме того, заменены 1 тысяча 382 лампы на существующих светоточках, проложено 238,2 километра самонесущего изолированного провода, восстановлены сети наружного освещения, опоры.

«В собственном цехе предприятия изготовлено более двух тысяч бетонных оснований для опор наружного освещения, 1 тысяча 800 железных опор, около 10 тысяч кронштейнов, 43 рекламных щита», — отметили в муниципалитете.

Бишкексвет также установил автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО), которая позволяет оптимизировать потребление электроэнергии, а также оперативно получать информацию о неисправностях, поломках или авариях в сетях.

В 2021 году предприятие планирует установить 10 тысяч светодиодных светильников, построить новые сети наружного освещения в более 10 жилых массивах.

«Для еще большей безопасности горожан будут освещены 150 пешеходных переходов рядом со школами и больницами», — добавили в мэрии.