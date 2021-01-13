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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 92 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 82 587

В Кыргызстане за сутки выявили еще 92 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 51 случай, в Оше — 9, в Чуйской области — 10, Таласской — нет заболевших, Ошской — 5, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 3, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 1.

С марта в республике зарегистрировали 82 тысячи 587 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179761/
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